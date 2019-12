Nestle verkauft US-Speiseeisgeschäft an JV Froneri

Der Lebensmittelkonzern Nestle bringt sein US-Speiseeisgeschäft mit der bekannten Marke Häagen-Dazs in sein Eis-Joint-Venture Froneri ein.

Wie der Schweizer Konzern mitteilte, beläuft sich der Transaktionswert auf 4 Milliarden US-Dollar.

Nestle hatte Froneri 2016 mit PAI Partners gegründet und sein europäisches Speiseeis dort eingebracht. Heute ist das Gemeinschaftsunternehmen außerdem in Lateinamerika, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig, nun soll es seine Präsenz in den USA ausbauen. Das US-Speiseeisgeschäft von Nestle hat 2018 einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden US-Dollar erzielt. Froneri kam in demselben Zeitraum auf Erlöse von rund 2,9 Milliarden Franken.

"Mit dieser Transaktion kommen wir unserem Ziel, die weltweite Marktführerschaft bei Speiseeis zu erreichen, einen entscheidenden Schritt näher", sagte Nestle-Chef Mark Schneider.

Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen. Die verbleibenden Eisgeschäfte in Kanada, Lateinamerika und Asien wird Nestle weiterhin im Rahmen der aktuellen Marktstruktur führen.

