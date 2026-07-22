Nestle Aktie
WKN: 883723 / ISIN: US6410694060
|
22.07.2026 17:07:40
Nestle vor Verkauf von Anteil an europäischem Wassergeschäft - Zeitung
DOW JONES--Nestle will einem Zeitungsbericht zufolge etwa die Hälfte an ihrem europäischen Wassergeschäft verkaufen. Wie die Financial Times berichtet, steht der Schweizer Konzern kurz von einem Deal mit den Finanzinvestor Platinum Equity.
Das Geschäft würde als Joint Venture strukturiert werden. Die Geschäftseinheit hinter der Marke Perrier würde dabei mit knapp 5 Milliarden Euro bewertet, so die Zeitung. Nestle lehnte gegenüber der FT eine Stellungnahme ab, Platinum reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 22, 2026 11:08 ET (15:08 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nestle S.A. (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Nestle S.A. (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nestle S.A. (spons. ADRs)
|84,80
|-7,22%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,06
|-7,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen zum Handelsende sehr schwach -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Börsen befanden sich im Rückwärtsgang. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.