Net 1 Ueps Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Net 1 Ueps Technologies lud am 09.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,330 USD je Aktie in den Büchern standen.

Net 1 Ueps Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 188,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 168,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,030 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Net 1 Ueps Technologies ein Gewinn pro Aktie von -1,140 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 721,55 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 659,70 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at