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08.05.2026 06:31:29
Net 1 Ueps Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Net 1 Ueps Technologies ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Net 1 Ueps Technologies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Net 1 Ueps Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,270 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 183,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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