Net 1 Ueps Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Net 1 Ueps Technologies lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach -0,400 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,42 Prozent auf 178,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 176,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at