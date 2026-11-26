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26.11.2026 06:31:29
Net Gaming Europe AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Net Gaming Europe AB gab am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Net Gaming Europe AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 115,4 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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