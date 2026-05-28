Net Gaming Europe AB legte Quartalsergebnis vor

Net Gaming Europe AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Net Gaming Europe AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 123,6 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 110,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at