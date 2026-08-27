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27.08.2026 06:31:29
Net Gaming Europe AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Net Gaming Europe AB lud am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal hat Net Gaming Europe AB 130,2 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 119,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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