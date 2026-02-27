|
27.02.2026 06:31:29
Net Gaming Europe AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Net Gaming Europe AB lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,260 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 137,9 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 119,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 SEK. Im Vorjahr waren -0,180 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 441,30 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 513,18 Millionen SEK ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.