Net Gaming Europe AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Net Gaming Europe AB lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,260 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 137,9 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 119,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 SEK. Im Vorjahr waren -0,180 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 441,30 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 513,18 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at