|
26.11.2025 06:31:28
Net Gaming Europe AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Net Gaming Europe AB äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SEK gegenüber -0,070 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 145,0 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 105,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!