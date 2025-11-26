Net Gaming Europe AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Net Gaming Europe AB äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SEK gegenüber -0,070 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 145,0 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 105,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at