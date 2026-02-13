Net Insight A B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Net Insight A B hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Net Insight A B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Net Insight A B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 116,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 133,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 SEK. Im Vorjahr waren 0,200 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,28 Prozent auf 521,17 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 608,01 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,020 SEK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 521,20 Millionen SEK beziffert.

Redaktion finanzen.at