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17.07.2026 06:31:29
Net Insight A B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Net Insight A B hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Net Insight A B ein Ergebnis je Aktie von -0,030 SEK vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 35,97 Prozent zurück. Hier wurden 91,3 Millionen SEK gegenüber 142,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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