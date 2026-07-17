Net Insight A B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Net Insight A B hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Net Insight A B ein Ergebnis je Aktie von -0,030 SEK vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 35,97 Prozent zurück. Hier wurden 91,3 Millionen SEK gegenüber 142,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at