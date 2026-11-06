Net Lease Office Properties Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Net Lease Office Properties Registered hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Net Lease Office Properties Registered im vergangenen Quartal 6,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 79,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Net Lease Office Properties Registered 30,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at