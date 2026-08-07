Net Lease Office Properties Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Net Lease Office Properties Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Net Lease Office Properties Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,500 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Net Lease Office Properties Registered 6,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 78,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at