Net One Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Net One Systems hat sich am 03.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32,44 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Net One Systems in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 44,12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 48,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 40,40 JPY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 48,00 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at