Net One Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Net One Systems hat am 04.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,59 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 36,51 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 25,65 JPY geschätzt. Der Umsatz war auf 39,49 Milliarden JPY geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at