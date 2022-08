Net One Systems öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Net One Systems hat sich am 04.08.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,90 JPY gegenüber 18,75 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,91 Prozent auf 36,51 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 28,51 JPY sowie einem Umsatz von 44,24 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at