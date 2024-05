Net One Systems stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Net One Systems hat am 08.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 72,18 JPY. Im letzten Jahr hatte Net One Systems einen Gewinn von 57,78 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62,11 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 11,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 54,72 JPY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 58,77 Milliarden JPY gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 169,82 JPY. Im letzten Jahr hatte Net One Systems einen Gewinn von 175,94 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,17 Prozent zurück. Hier wurden 205,13 Milliarden JPY gegenüber 209,68 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 142,89 JPY sowie einem Umsatz in Höhe von 202,27 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at