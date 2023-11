Net One Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Net One Systems hat am 02.11.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 39,00 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Net One Systems 45,09 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,18 Prozent zurück. Hier wurden 50,53 Milliarden JPY gegenüber 56,25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 42,98 JPY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 52,98 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at