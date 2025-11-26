|
Net Pacific Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Net Pacific Financial lud am 24.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz lag bei 2,5 Millionen SGD – das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,6 Millionen SGD erwirtschaftet worden.
