17.11.2025 06:31:29
Net Protections: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Net Protections hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,85 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Net Protections 3,43 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Net Protections in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,66 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
