Net Protections hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Net Protections 6,64 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at