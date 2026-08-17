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17.08.2026 06:31:29
Net Protections stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Net Protections hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,02 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Net Protections ein EPS von 4,77 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 6,43 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,99 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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