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18.05.2026 06:31:29
Net Protections: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Net Protections hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,45 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 6,11 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 17,44 JPY gegenüber 13,86 JPY je Aktie im Vorjahr.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,59 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 22,44 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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