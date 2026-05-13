NET PWR A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NET PWR A hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

NET PWR A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,550 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at