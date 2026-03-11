NET PWR A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NET PWR A präsentierte in der am 09.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 7,340 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at