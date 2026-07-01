Net X America mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Net X America hat am 29.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz wurden 0,0 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 0,15 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 275,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,04 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at