Net X America präsentierte am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at