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24.09.2026 21:06:38
Netanjahu attackiert New Yorker Bürgermeister Mamdani bei UN
NEW YORK (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung scharf angegriffen. Netanjahu bezeichnete Mamdani als "antisemitischen Bürgermeister von New York" und warf ihm vor, Israel wiederholt fälschlicherweise einen Völkermord vorzuwerfen.
Netanjahu unterstellte dem Bürgermeister außerdem, versucht zu haben, seinen Besuch in New York zu verhindern und ihn zum Schweigen zu bringen. "Nun, Sie können mich nicht zum Schweigen bringen. Sie können die Wahrheit nicht zum Schweigen bringen", sagte der israelische Regierungschef.
Mamdani gehört zu den schärfsten Kritikern Netanjahus in den USA. Er bezeichnet den israelischen Regierungschef als Kriegsverbrecher und wirft Israel einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen vor./apo/DP/zb
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