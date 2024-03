Netanjahu billigt Pläne für Offensive in Rafah und lehnt Hamas-Vorschläge ab

Jerusalem (Reuters) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Plänen für eine Offensive in Rafah zugestimmt und die Hamas-Vorschläge zu einer Freilassung bestimmter Geiseln abgelehnt.

Das Militär bereite eine Evakuierung der Stadt an der Grenze zu Ägypten vor, teilte Netanjahus Büro am Freitag mit. Die von der radikal-islamischen Hamas gemachten Vorschläge für einen Geisel-Deal seien unrealistisch. Israel werde jedoch eine Delegation nach Katar entsenden, um die eigene Position für eine mögliche Einigung vorzutragen.

In die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens haben sich Zehntausende Palästinenser vor den Kämpfen geflüchtet. Israel vermutet dort eine Hochburg der Hamas-Kämpfer und hat die Stadt in den vergangenen Tagen bereits aus der Luft angegriffen. Netanjahu hatte nach dem Angriff der Hamas auf Israel, bei dem am 7. Oktober 2023 rund 1200 Menschen getötet und mehr als 200 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden, die Vernichtung der Hamas als Ziel ausgegeben.

