21.01.2026 07:43:38
Netanjahu nimmt Trumps Einladung zum 'Friedensrat' an
TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Einladung von US-Präsident Donald Trump zur Teilnahme am sogenannten Friedensrat für den Gazastreifen angenommen. Das gab sein Büro auf der Plattform X bekannt./ln/DP/jha
