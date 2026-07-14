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14.07.2026 17:12:38
Netanjahu: Reagieren auf Angriff des Irans mit großer Härte
TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu droht dem Iran im Falle eines Angriffs mit großer Härte. Israel sei auf jedes Szenario vorbereitet, sagte Netanjahu laut Regierungspresseamt.
Die Führung in Teheran solle nicht damit rechnen, dass es nach einem Angriff ruhig bleibe. "Die Zeiten, in denen uns jemand Schaden zufügt und wir nicht doppelt zurückschlagen, sind vorbei", sagte Netanjahu. Der Iran müsse mit einer viel stärkeren Reaktion rechnen./da/DP/men
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