Netanjahu: Trump sieht Chance für ein Abkommen mit dem Iran

TEL AVIV/WASHINGTON/ (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich erstmals zu von den USA verkündeten Gesprächen mit dem Iran über eine mögliche Vereinbarung im Iran-Krieg geäußert. "Präsident (Donald) Trump ist überzeugt, dass es eine Chance gibt, die enormen Erfolge, die wir mit dem US-Militär erzielt haben, zu nutzen, um die Kriegsziele durch ein Abkommen zu verwirklichen - ein Abkommen, das unsere vitalen Interessen schützt", sagte er in einer Videobotschaft.

"Vorhin habe ich mit unserem Freund Präsident Trump telefoniert", erklärte Netanjahu darin weiter. Israels Regierungschef sagte zugleich, dass die Angriffe auf den Iran fortgesetzt würden. "Wir zerschlagen das Raketenprogramm und das Atomprogramm". Den Angaben nach will Israel auch weiterhin gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon militärisch vorgehen.

Trump hatte zuvor von "detaillierten und konstruktiven Gesprächen" mit der Islamischen Republik gesprochen, die demnach in dieser Woche fortgesetzt werden sollen. Die USA und der Iran sind sich nach Trumps Darstellung bei rund 15 Punkten einer möglichen Vereinbarung einig geworden. Es gebe wesentliche Übereinstimmungen in den meisten Punkten. Der Iran dementierte derweil Gespräche zwischen beiden Seiten.

Der israelische TV-Sender N12 berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass das Land Sorge vor einem Abkommen habe, in dem Irans hochangereichertes Uran nicht berücksichtigt werde. Israel will verhindern, dass Teheran Atomwaffen entwickelt. Die iranische Regierung bestreitet solche Absichten. Laut dem Sender arbeitet Israel daran, sicherzustellen, dass ein möglicher Deal Israels Bedingungen entspricht./cir/DP/jha