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27.10.2026 14:16:40
Netanjahu warnt vor hoher Stimmabgabe arabischer Israelis
TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ruft seine Anhänger auf der Plattform X zur Stimmabgabe auf und begründet dies wie bei früheren Wahlen mit einer angeblich überdurchschnittlich hohen Wahlbeteiligung der arabischen Bevölkerungsgruppe. Laut Netanjahu handelt es sich um einen "Notruf", da die Beteiligung im rechten Lager im Vergleich dazu geringer ausfalle.
Nach Darstellung des Regierungschefs steht die Zukunft des jüdischen Staates auf dem Spiel. Demoskopen erwarten ein enges Rennen zwischen dem Block von Netanjahu und den Oppositionsparteien. Netanjahu nutzte bereits bei früheren Knesset-Wahlen gezielte Warnungen vor einer hohen Mobilisierung arabischer Staatsbürger, um eigene Wählerkreise an die Wahlurnen zu rufen./da/DP/jha
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