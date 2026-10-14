NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
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14.10.2026 14:10:00
NetApp: Damit der Speicher die GPUs nicht ausbremst
NetApp präsentiert Novus, eine Speicherarchitektur für Zettabyte-Kapazitäten, optimiert für KI-Fabriken und GPU-Auslastung.
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Analysen zu NetApp Inc.
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|NetApp Inc.
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|Novus Holdings Limited Registered Shs
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