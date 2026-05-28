NetApp Aktie

NetApp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.05.2026 22:15:46

NetApp Inc. Announces Rise In Q4 Profit

(RTTNews) - NetApp Inc. (NTAP) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $404 million, or $2.03 per share. This compares with $340 million, or $1.65 per share, last year.

Excluding items, NetApp Inc. reported adjusted earnings of $483 million or $2.43 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.1% to $1.94 billion from $1.73 billion last year.

NetApp Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $404 Mln. vs. $340 Mln. last year. -EPS: $2.03 vs. $1.65 last year. -Revenue: $1.94 Bln vs. $1.73 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.05 To $ 2.15 Next quarter revenue guidance: $ 1.750 B To $ 1.900 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NetApp Inc.

mehr Nachrichten