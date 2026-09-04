NetApp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NetApp lud am 02.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,88 USD gegenüber 1,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,03 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NetApp einen Umsatz von 1,56 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at