Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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24.07.2026 10:32:00
NetBird: WireGuard-Verbindungen per Desktop-App steuern
NetBird 0.75.0 ersetzt den Tray-Client durch eine neue Desktop-App und öffnet die Daemon-API für HTTP und JSON.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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