NetCapital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NetCapital präsentierte in der am 22.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat NetCapital im vergangenen Quartal 0,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NetCapital 0,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at