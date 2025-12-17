|
17.12.2025 06:31:28
NetCapital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
NetCapital präsentierte in der am 15.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NetCapital ein Ergebnis je Aktie von -2,340 USD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 70,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
