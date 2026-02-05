05.02.2026 06:31:28

Netcompany Group A-S Bearer and-or registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Netcompany Group A-S Bearer and-or registered äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3,19 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,47 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Netcompany Group A-S Bearer and-or registered im vergangenen Quartal 2,26 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netcompany Group A-S Bearer and-or registered 1,68 Milliarden DKK umsetzen können.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,73 DKK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2,25 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,48 DKK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 9,70 DKK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,89 Milliarden DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Netcompany Group A-S Bearer and-or registered einen Umsatz von 6,54 Milliarden DKK eingefahren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 12,55 DKK sowie einen Umsatz von 7,88 Milliarden DKK belaufen.

