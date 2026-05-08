Netcompany Group A-S Bearer and-or registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Netcompany Group A-S Bearer and-or registered hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,15 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,41 Milliarden DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netcompany Group A-S Bearer and-or registered 1,74 Milliarden DKK umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3,71 DKK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,36 Milliarden DKK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at