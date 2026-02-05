|
Netcompany Group A-S Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Netcompany Group A-S Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netcompany Group A-S Un ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 353,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 240,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 USD. Im Vorjahr hatte Netcompany Group A-S Un 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Netcompany Group A-S Un in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 25,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,19 Milliarden USD im Vergleich zu 948,53 Millionen USD im Vorjahr.
