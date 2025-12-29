NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
29.12.2025 09:21:36
NetEase, Nvidia And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday
This article NetEase, Nvidia And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
11:38
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar (dpa-AFX)
|
26.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
26.12.25
|Schwacher Handel: S&P 500 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
26.12.25
|NVIDIA-Aktie vor neuem Durchbruch - oder droht die KI-Blase zu platzen? So könnte es 2026 weitergehen (finanzen.at)
|
26.12.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|10:28
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:40
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:40
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:40
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|159,94
|-0,29%