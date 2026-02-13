|
Netease: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Netease präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Netease 3,89 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,29 USD. Im Vorjahr waren 6,38 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 15,67 Milliarden USD gegenüber 14,63 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
