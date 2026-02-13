Netease: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Netease präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 2,12 HKD. Im letzten Jahr hatte Netease einen Gewinn von 2,95 HKD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,22 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,93 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 11,37 HKD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Netease ein Gewinn pro Aktie von 9,96 HKD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,16 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 122,15 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at