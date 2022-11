Netease veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Netease präsentierte in der am 17.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Es stand ein EPS von 2,49 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netease noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 HKD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 26,82 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,09 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,71 HKD geschätzt. Der Umsatz war auf 27,40 Milliarden HKD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at