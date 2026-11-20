Netease präsentierte am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netease ein EPS von 2,92 HKD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 32,40 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netease einen Umsatz von 30,99 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at