Netel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Netel äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,39 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,170 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 654,0 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 26,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 893,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at