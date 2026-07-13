Netel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Netel hat sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,63 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,520 SEK erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 725,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 789,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at